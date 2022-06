Cary Fukunaga accusato di molestie sui set: "Deve essere fermato" (Di mercoledì 1 giugno 2022) Cary Fukunaga è stato accusato di molestie sui set, una sua ex lo definisce un molestatore su Instagram, ma il suo avvocato respinge le accuse. Il regista di No Time to Die Cary Fukunaga è stato accusato di comportamento inappropriato con le giovani donne e molestie sui set cinematografici. Fonti anonime della produzione della miniserie AppleTV+ Masters of the Air hanno dichiarato a Rolling Stone che il regista avrebbe compiuto "un abuso di potere assoluto e netto" quando ha interagito con giovani attrici e membri della troupe. Il suo obiettivo, hanno affermato, è di impegnarsi in relazioni romantiche. Una donna non identificata che secondo quanto riferito è uscita con lui dopo averlo conosciuto sul set avrebbe confessato di essersi ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 1 giugno 2022)è statodisui set, una sua ex lo definisce un molestatore su Instagram, ma il suo avvocato respinge le accuse. Il regista di No Time to Dieè statodi comportamento inappropriato con le giovani donne esui set cinematografici. Fonti anonime della produzione della miniserie AppleTV+ Masters of the Air hanno dichiarato a Rolling Stone che il regista avrebbe compiuto "un abuso di potere assoluto e netto" quando ha interagito con giovani attrici e membri della troupe. Il suo obiettivo, hanno af, è di impegnarsi in relazioni romantiche. Una donna non identificata che secondo quanto riferito è uscita con lui dopo averlo conosciuto sul set avrebbe confessato di essersi ...

