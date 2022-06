Bufera web per il cappuccino di Sandra Amurri da Canova. “Costa troppo”. “E allora fattelo a casa” (Di mercoledì 1 giugno 2022) La giornalista del Fatto Sandra Amurri, spesso ospite di talk show, una che non si tira certo indietro se c’è da polemizzare, ha fatto una cosa molto “populista”. Ha postato su twitter lo scontrino del bar Canova, che affaccia a Roma su piazza del Popolo, come forma di protesta per il conto pagato: 8 euro e 5 centesimi. La Amurri ha messo in collegamento il prezzo salato con il dopo-lockdown. Questo il suo commento alla foto dello scontrino: “Benvenuti a Roma, fine lockdown: un misero cappuccino 8,05 euro. Risposta del direttore : “non l’ha visto il menu? se le sembra troppo non ci venga “. Menu per un cappuccino?”. Gli utenti però non hanno appoggiato la sua crociata pauperista. E Sandra Amurri, che è di Ascoli Piceno, si è vista ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 1 giugno 2022) La giornalista del Fatto, spesso ospite di talk show, una che non si tira certo indietro se c’è da polemizzare, ha fatto una cosa molto “populista”. Ha postato su twitter lo scontrino del bar, che affaccia a Roma su piazza del Popolo, come forma di protesta per il conto pagato: 8 euro e 5 centesimi. Laha messo in collegamento il prezzo salato con il dopo-lockdown. Questo il suo commento alla foto dello scontrino: “Benvenuti a Roma, fine lockdown: un misero8,05 euro. Risposta del direttore : “non l’ha visto il menu? se le sembranon ci venga “. Menu per un?”. Gli utenti però non hanno appoggiato la sua crociata pauperista. E, che è di Ascoli Piceno, si è vista ...

