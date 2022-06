Belen Rodriguez lascia anche Tu Si Que Vales dopo Le Iene: la scelta di Maria De Filippi (Di mercoledì 1 giugno 2022) Qualche giorno fa, Belen Rodriguez ha annunciato l’addio a Le Iene. Con un lungo comunicato, la showgirl argentina ha salutato tutti e ringraziato per l’opportunità avuta. Non a caso, gli esperti rivelano che gli autori non le hanno rinnovato il contratto perché non sarebbero stati molto soddisfatti del suo operato. Per la Rodriguez si starebbe aprendo un periodo che in molti definiscono nero, in quanto si presume che anche Tu Si Que Vales la lascerà a casa. Belen Rodriguez: addio anche a Tu Si Que Vales? Alla conduzione dal giorno zero di Tu Si Que Vales, il quale cominciò la sua avventura nel lontano 2014, Belen Rodriguez potrebbe perdere quella che sembrava proprio ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 1 giugno 2022) Qualche giorno fa,ha annunciato l’addio a Le. Con un lungo comunicato, la showgirl argentina ha salutato tutti e ringraziato per l’opportunità avuta. Non a caso, gli esperti rivelano che gli autori non le hanno rinnovato il contratto perché non sarebbero stati molto soddisfatti del suo operato. Per lasi starebbe aprendo un periodo che in molti definiscono nero, in quanto si presume cheTu Si Quela lascerà a casa.: addioa Tu Si Que? Alla conduzione dal giorno zero di Tu Si Que, il quale cominciò la sua avventura nel lontano 2014,potrebbe perdere quella che sembrava proprio ...

