Al Mudec di Milano un Uroboro in materiale rigenerato (Di mercoledì 1 giugno 2022) (Adnkronos) – Si rifà alla celebre figura mitologica dell’Uroboro, il serpente che si rigenera mordendosi la coda, l’installazione artistica voluta da Electrolux che sarà esposta, dal 1 giugno al 31 luglio, nel cortile del Mudec, Museo delle Culture di Milano. Alta quasi 5 metri e con un diametro di 8, l’opera è un esempio di circolarità e riciclo creativo attraverso il quale l’azienda svedese vuole offrire ai visitatori un’occasione di riflessione sul tema, appunto, dell’economia circolare. “Electrolux ha scelto da tempo di mettere la sostenibilità alla base del proprio modello di business e l’impegno verso processi, prodotti e servizi sempre più efficienti nell’utilizzo delle risorse viene oggi affiancato da progetti di economia circolare – dichiara Massimiliano Ranieri, amministratore delegato di Electrolux Italia – Come ad ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 1 giugno 2022) (Adnkronos) – Si rifà alla celebre figura mitologica dell’, il serpente che si rigenera mordendosi la coda, l’installazione artistica voluta da Electrolux che sarà esposta, dal 1 giugno al 31 luglio, nel cortile del, Museo delle Culture di. Alta quasi 5 metri e con un diametro di 8, l’opera è un esempio di circolarità e riciclo creativo attraverso il quale l’azienda svedese vuole offrire ai visitatori un’occasione di riflessione sul tema, appunto, dell’economia circolare. “Electrolux ha scelto da tempo di mettere la sostenibilità alla base del proprio modello di business e l’impegno verso processi, prodotti e servizi sempre più efficienti nell’utilizzo delle risorse viene oggi affiancato da progetti di economia circolare – dichiara Massimiliano Ranieri, amministratore delegato di Electrolux Italia – Come ad ...

Advertising

lifestyleblogit : Al Mudec di Milano un Uroboro in materiale rigenerato - - LocalPage3 : Al Mudec di Milano un Uroboro in materiale rigenerato - italianisenza : #PriscillaGwet è attivista del movimento dagli inizi, in piazza a #Milano per la #Cittadinanza e ieri anche al MUDE… - Paola57305387 : 'L IMPORTANTE È BATTERE #PUT DICE #DRAG (ANCHE A COSTO DI ROVINARE L ECONOMIA ITALIANA ??) INTANTO FATEVI UNA #SEG… - kapav65 : RT @UnipolSai_CRP: 'Marc Chagall. Una storia di due mondi' ??Dal 16 marzo al 31 luglio '22 ??Milano | MUDEC Un progetto espositivo dedicato… -