2 giugno | al maestro Myung-Whun Chung onorificenza Grande ufficiale

Roma, 1 giu. (Adnkronos) - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha consegnato l'onorificenza di Grande ufficiale dell'Ordine al merito della Repubblica italiana al maestro Myung-Whun Chung, che dirige il concerto eseguito al Palazzo del Quirinale dall'Orchestra del Teatro La Fenice di Venezia, in occasione del 76/ anniversario della Repubblica, offerto dal Capo dello Stato ai Capi missione accreditati in Italia, alla presenza delle alte cariche istituzionali.

