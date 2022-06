1° giugno … (Di mercoledì 1 giugno 2022) Le ricorrenze datate 1° giugno Il 1° giugno 1902, esattamente quarantanove anni prima di Giuseppe Bruscolotti, nasceva a La Spezia Vittorio Scacchetti, venti presenze in due campionati ( compreso il primo a girone unico) con il Napoli. E oggi ne avrebbe compiuti novanta Enrico Arienti, cinquanta presenze in Serie A (anche due spareggi) con le maglie di Lecco e Padova e 107 nel torneo cadetto. E oggi compiono gli anni due ex calciatori che hanno affrontato l’Italia nella storia dei Mondiali: ottanta il cileno Honorino Landa (avversario nel ’62) e settanta il camerunese Michel Kaham (in campo a Vigo nel 1982). GLIEROIDELCALCIO.COM (Antonio Capotosto) L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio. Leggi su glieroidelcalcio (Di mercoledì 1 giugno 2022) Le ricorrenze datate 1°Il 1°1902, esattamente quarantanove anni prima di Giuseppe Bruscolotti, nasceva a La Spezia Vittorio Scacchetti, venti presenze in due campionati ( compreso il primo a girone unico) con il Napoli. E oggi ne avrebbe compiuti novanta Enrico Arienti, cinquanta presenze in Serie A (anche due spareggi) con le maglie di Lecco e Padova e 107 nel torneo cadetto. E oggi compiono gli anni due ex calciatori che hanno affrontato l’Italia nella storia dei Mondiali: ottanta il cileno Honorino Landa (avversario nel ’62) e settanta il camerunese Michel Kaham (in campo a Vigo nel 1982). GLIEROIDELCALCIO.COM (Antonio Capotosto) L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio.

