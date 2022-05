Vittorio Feltri sta con Matteo Salvini: ognuno è libero di muoversi, vada dove vuole (Di martedì 31 maggio 2022) Io sarò anche un buzzurro bergamasco ma non riesco a capire per quale arcano motivo Matteo Salvini non possa recarsi a Mosca per fare quattro chiacchiere con Putin. Quasi tutti i politici italiani, appresa la notizia che il capo della Lega ha manifestato il proposito di andare al Cremlino per discutere con Vladimir di guerra e pace, si sono scatenati in una polemica virulenta: no caro leader leghista, tu in Russia non ci puoi andare. Perché? Perché no. Una motivazione debole, francamente. Se un politico del nostro incasinato Paese decide di fare un viaggio ad Amsterdam o a Stoccolma, va bene, affari suoi, se invece preferisce quale meta turistica scegliere la capitale rossa non può fare di testa sua. Deve avere il permesso, prima di intraprendere il viaggio, di Draghi, Letta e altri tromboni. Ma come si fa a impedire a un nostro ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 31 maggio 2022) Io sarò anche un buzzurro bergamasco ma non riesco a capire per quale arcano motivonon possa recarsi a Mosca per fare quattro chiacchiere con Putin. Quasi tutti i politici italiani, appresa la notizia che il capo della Lega ha manifestato il proposito di andare al Cremlino per discutere con Vladimir di guerra e pace, si sono scatenati in una polemica virulenta: no caro leader leghista, tu in Russia non ci puoi andare. Perché? Perché no. Una motivazione debole, francamente. Se un politico del nostro incasinato Paese decide di fare un viaggio ad Amsterdam o a Stoccolma, va bene, affari suoi, se invece preferisce quale meta turistica scegliere la capitale rossa non può fare di testa sua. Deve avere il permesso, prima di intraprendere il viaggio, di Draghi, Letta e altri tromboni. Ma come si fa a impedire a un nostro ...

