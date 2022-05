Vaiolo delle scimmie, nove morti in Congo nel 2022. Primo decesso anche in Nigeria (Di martedì 31 maggio 2022) L'Oms avverte sulla pericolosità del Vaiolo delle scimmie . L'estate 'può amplificare l'epidemia' ha detto Hans Kluge, direttore regionale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) per l'Europa. ... Leggi su leggo (Di martedì 31 maggio 2022) L'Oms avverte sulla pericolosità del. L'estate 'può amplificare l'epidemia' ha detto Hans Kluge, direttore regionale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) per l'Europa. ...

Pubblicità

MediasetTgcom24 : Vaiolo delle scimmie, Bassetti: 'Rischiamo fase endemica o epidemica' #facebook #vaiolo #bassetti #londra… - Adnkronos : #Vaiolodellescimmie, l'allarme dell'#Oms: 'L'Europa è l'epicentro dell'epidemia, bisogna agire rapidamente'. - Agenzia_Ansa : FLASH I È stato isolato al laboratorio di Microbiologia clinica, virologia e diagnostica delle Bioemergenze dell'os… - FedericoFistar1 : RT @errico_erika: Avete capito che il vaiolo delle scimmie è una reazione avversa o ancora no? - zyon_16 : @Adnkronos Io la butto cosi: secondo me il vaiolo delle scimmie è una delle tante coperture per il siero sperimenta… -