Uomini e Donne, c’è del tenero tra un’ex corteggiatrice e Manuel Bortuzzo? Lei risponde (Di martedì 31 maggio 2022) Di recente, Manuel Bortuzzo è stato avvistato a una festa a Milano assieme all’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Giulia Latini, che ai tempi del talk show di Maria De Filippi frequentava il tronista Luca Onestini (che poi le preferì Soleil Sorge). Abitando entrambi a Roma, i due hanno anche fatto il viaggio di ritorno insieme, e dal giorno dopo sono cominciati a fioccare i like del protagonista del Grande Fratello Vip 6 sul profilo Instagram della bella Giulia. Uomini e Donne, Veronica Rimondi ha violato le regole del programma Veronica Rimondi e il suo nuovo fidanzato hanno fatto (forse involontariamente) uno sgarro a Maria De Filippi Uomini e ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 31 maggio 2022) Di recente,è stato avvistato a una festa a Milano assieme all’exdiGiulia Latini, che ai tempi del talk show di Maria De Filippi frequentava il tronista Luca Onestini (che poi le preferì Soleil Sorge). Abitando entrambi a Roma, i due hanno anche fatto il viaggio di ritorno insieme, e dal giorno dopo sono cominciati a fioccare i like del protagonista del Grande Fratello Vip 6 sul profilo Instagram della bella Giulia., Veronica Rimondi ha violato le regole del programma Veronica Rimondi e il suo nuovo fidanzato hanno fatto (forse involontariamente) uno sgarro a Maria De Filippie ...

Pubblicità

lapoelkann_ : La Ferrari è come una orchestra. Il direttore Mattia guida Charles e Carlos insieme alle donne e gli uomini della S… - reportrai3 : Nelle prime settimane la situazione al confine era agghiacciante: grossi flussi di profughi, soprattutto donne, e t… - lauraboldrini : C’è solo un modo per commentare questi dati: uno scandalo. I Tg e i dibattiti tv, costantemente monopolizzati dagl… - L_AdeleShasa : RT @MarioMistery12: Un rapporto d'amicizia che sia fra uomini o fra donne, è sempre un rapporto d'amore. E in una carezza, in un abbraccio,… - juperikizi : @maliduck ho fatto tirocinio in un liceo e ho visto molti studenti con pantaloncini (uomini e donne),top scollati,v… -