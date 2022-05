(Di martedì 31 maggio 2022) Finanzieri del comando provinciale di Catania hanno denunciato persone che hanno percepito indebitamente ildi cittadinanza, per un danno alle casse dello Stato stimato in oltre 225 mila euro. ...

Pubblicità

iconanews : Reddito:21 denunce Gdf,scoperti 3,7 mln vincite gioco online - Giovanna2810194 : SPERIAMOCHE BECCANO ANCHE I FALSI INVALIDI. Percepivano il reddito di cittadinanza senza avere i requisiti: sei per… - Lazio_TV : Hanno intascato oltre 40.000 euro. - blogsicilia : #notizie #sicilia Vende catalizzatori in area sequestrata col reddito di cittadinanza, denunce e sequestri -… - zazoomblog : Furbetti del reddito di cittadinanza: 113 denunce nel casertano - #Furbetti #reddito #cittadinanza: -

Agenzia ANSA

... ritenute dagli investigatori "non congrue rispetto al loro", e, contesta l'accusa, "avrebbero omesso di dichiarare vincite ottenute per oltre 3,7 milioni di euro". La loro situazione oltre ...Sono state in tutto 11 lesui 20 controlli eseguiti nel mese di maggio tra Reggio, Cavriago,... senza essere assunto, un operaio che beneficiava deldi cittadinanza: il titolare della ... Reddito:21 denunce Gdf,scoperti 3,7 mln vincite gioco online - Cronaca Finanzieri del comando provinciale di Catania hanno denunciato persone che hanno percepito indebitamente il reddito di cittadinanza, per un danno alle casse dello Stato stimato in oltre 225 mila euro.L’Ami ha preso a cuore la vicenda che vede protagonista una donna madre di quattro figli, divorziata e senza lavoro che percepisce il reddito di cittadinanza e che è stata esclusa dalla graduatoria pe ...