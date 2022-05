Pronte a indossarle?

Leggi su iodonna

(Di martedì 31 maggio 2022) Storicamente sono due i sentimenti suscitati dalle infradito: amore o odio. Per la Primavera-Estate 2022, però, designer e brand si sono allontanati dai classici modelli in gomma, trasformando i sandali infradito nelle calzature eleganti per antonomasia. Come? Grazie a materiali preziosi, tacchi scultura e dettagli gioiello. Per brillare senza rinunciare al comfort. 20 infradito da scoprire guarda le foto Leggi anche › Non chiamateli gladiator. 20 sandali con lacci bellissimi per l’estate Le ...