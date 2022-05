Perisic al Tottenham di Conte, addio all’Inter: «Esperienza indimenticabile» (Di martedì 31 maggio 2022) Andrà al Tottenham di Antonio Conte l’ormai ex Inter Ivan Perisic che su Instagram ha salutato i tifosi nerazzurri con un messaggio tra riconoscenza e un po’ di amarezza. Perisic ha firmato un biennale a Londra che lo legherà agli Spurs fino al 2024: «Dopo 254 partite, 55 goal, 49 assist, 3 trofei e 18.934 minuti passati sul campo a indossare questa gloriosa maglia, la mia avventura all’Inter termina qui». Sfumano così definitivamente le speranze dei tifosi interisti di vedere rinnovato il contratto del croato, ormai in scadenza di ingaggio. Nonostante l’amarezza per la scelta della dirigenza interista, Perisic ringrazia per gli anni passati a Milano: «Anche se ogni fine segna un nuovo inizio, è importante guardare indietro a questi anni passati e condividere con voi il mio più ... Leggi su open.online (Di martedì 31 maggio 2022) Andrà aldi Antoniol’ormai ex Inter Ivanche su Instagram ha salutato i tifosi nerazzurri con un messaggio tra riconoscenza e un po’ di amarezza.ha firmato un biennale a Londra che lo legherà agli Spurs fino al 2024: «Dopo 254 partite, 55 goal, 49 assist, 3 trofei e 18.934 minuti passati sul campo a indossare questa gloriosa maglia, la mia avventuratermina qui». Sfumano così definitivamente le speranze dei tifosi interisti di vedere rinnovato il contratto del croato, ormai in scadenza di ingaggio. Nonostante l’amarezza per la scelta della dirigenza interista,ringrazia per gli anni passati a Milano: «Anche se ogni fine segna un nuovo inizio, è importante guardare indietro a questi anni passati e condividere con voi il mio più ...

DiMarzio : #Calciomercato, @Inter | Ivan #Perisic ha firmato con il @SpursOfficial. Il croato ha salutato la società e la tifo… - FBiasin : “#Perisic oggi sarà a Londra per effettuare le visite mediche con il #Tottenham” (@FabrizioRomano) - Lascia l’… - DiMarzio : #Calciomercato I @SpursOfficial: oggi le visite mediche di #Perisic - infoitsport : UFFICIALE - Perisic, addio all'Inter: è un nuovo giocatore del Tottenham - infoitsport : Come cambia il Tottenham con Perisic e come può cambiare dopo il mercato -