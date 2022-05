Niente assegno unico ai tutori di un orfano di femminicidio: l’Inps prima versa 175 euro, poi chiede di restituire i soldi (Di martedì 31 maggio 2022) Le notizie sui problemi dell’assegno unico si susseguono ormai quotidianamente. E i casi di disagi causati dalla burocrazia si moltiplicano. Questa volta a farne le spese è un ragazzo di 13 anni che nel 2017 ha perso la madre, uccisa dal marito a Noventa del Piave. O meglio, la zia del minore, nominata tutrice dal Tribunale di Venezia. Dopo aver presentato domanda all’Inps a gennaio per ricevere l’assegno unico che le spetterebbe a norma di legge, la donna ha aspettato fino al 17 maggio prima di ottenere il pagamento di marzo. Ma, pochi giorni dopo, l’Istituto di previdenza ha cambiato idea: assegno revocato e restituzione dei 175 euro ricevuti. Motivo? La “richiedente non è la madre del minore”. “Oltre il danno, la beffa”, commenta ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 31 maggio 2022) Le notizie sui problemi dell’si susseguono ormai quotidianamente. E i casi di disagi causati dalla burocrazia si moltiplicano. Questa volta a farne le spese è un ragazzo di 13 anni che nel 2017 ha perso la madre, uccisa dal marito a Noventa del Piave. O meglio, la zia del minore, nominata tutrice dal Tribunale di Venezia. Dopo aver presentato domanda ala gennaio per ricevere l’che le spetterebbe a norma di legge, la donna ha aspettato fino al 17 maggiodi ottenere il pagamento di marzo. Ma, pochi giorni dopo, l’Istituto di previdenza ha cambiato idea:revocato e restituzione dei 175ricevuti. Motivo? La “rinte non è la madre del minore”. “Oltre il danno, la beffa”, commenta ...

