Milan a RedBird, calcio sempre più intrecciato con finanza (Di martedì 31 maggio 2022) (Adnkronos) – Il passaggio di proprietà del Milan dal fondo Elliott a RedBird Capital Partners, di Gerry Cardinale, è l’ultimo atto, per altro non ancora finalizzato, di una sequenza di operazioni che vedono il calcio italiano sempre più intrecciato con la finanza. L’interesse dei grandi capitali, discusso e discutibile secondo i canoni tradizionali del calcio romantico, è sicuramente un fattore positivo se interpretato in chiave economica. Vuol dire che le società italiane, nonostante la crisi innescata dalla pandemia e le innegabili difficoltà di gestione del sistema calcio nel suo complesso, restano appetibili. Quando si parla di grandi fondi, anche uscendo dal calcio, si parla quasi sempre di fondi ... Leggi su italiasera (Di martedì 31 maggio 2022) (Adnkronos) – Il passaggio di proprietà deldal fondo Elliott aCapital Partners, di Gerry Cardinale, è l’ultimo atto, per altro non ancora finalizzato, di una sequenza di operazioni che vedono ilitalianopiùcon la. L’interesse dei grandi capitali, discusso e discutibile secondo i canoni tradizionali delromantico, è sicuramente un fattore positivo se interpretato in chiave economica. Vuol dire che le società italiane, nonostante la crisi innescata dalla pandemia e le innegabili difficoltà di gestione del sistemanel suo complesso, restano appetibili. Quando si parla di grandi fondi, anche uscendo dal, si parla quasidi fondi ...

