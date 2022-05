L’anticiclone Scipione fa registrare temperature record in Italia (Di martedì 31 maggio 2022) Le basse temperature degli ultimi giorni stanno per lascare il posto a un caldo estivo a nomalo vista la stagione. Nei prossimi giorni si registreranno picchi elevati per il periodo. La colpa è di Scipione, L’anticiclone africano che, a partire da oggi, investirà l’Italia. Da diversi giorni i modelli meteorologici indicano questa possibilità, a causa appunto della risalita delL’anticiclone africano. Con il passare delle ore queste previsioni vengono confermate e indicano che, Sardegna e Sicilia, saranno le regioni più colpite con punte intorno anche ai 40°C. In molte altre località si registreranno comunque temperature record per il periodo con picchi di 37/38°C. Perché si avrà un caldo record con Scipione Dopo l’avvento del suo ... Leggi su quifinanza (Di martedì 31 maggio 2022) Le bassedegli ultimi giorni stanno per lascare il posto a un caldo estivo a nomalo vista la stagione. Nei prossimi giorni si registreranno picchi elevati per il periodo. La colpa è diafricano che, a partire da oggi, investirà l’. Da diversi giorni i modelli meteorologici indicano questa possibilità, a causa appunto della risalita delafricano. Con il passare delle ore queste previsioni vengono confermate e indicano che, Sardegna e Sicilia, saranno le regioni più colpite con punte intorno anche ai 40°C. In molte altre località si registreranno comunqueper il periodo con picchi di 37/38°C. Perché si avrà un caldoconDopo l’avvento del suo ...

