Joe dei miracoli (Di martedì 31 maggio 2022) Intanto il nome, che è sì Joe, ma si legge “Gioe”, e non Giò, “come Giò Ponti, che lo amava, e che gli pubblicava tutte le sue cose su Domus”, racconta al Foglio Ignazia Favata, architetta e curatrice della mostra appena aperta alla Galleria d’Arte moderna di Milano, “Caro Joe Colombo, ci hai insegnato il futuro”. E lì, tra i Canova e gli Hayez e i Previati e l’Ottocento identitario milanese, ecco esposte le opere di uno dei più geniali milanesi novecenteschi, quel “Gioe”, nato a Milano il 30 luglio del ‘30 e morto, giovanissimo, nel ‘71. Architetto, pittore e designer. Formazione artistica, con quella “nuclear art” dei vari Baj e Dangelo, che terrà nascosta, per non sembrare fru-fru (stessa sorte che a lungo toccherà al maestro Giò); e poi col Politecnico dove si laurea in architettura. Il padre gli lascia in eredità una fabbrica (altro elemento forse di sospetto); da questo mix ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 31 maggio 2022) Intanto il nome, che è sì Joe, ma si legge “Gioe”, e non Giò, “come Giò Ponti, che lo amava, e che gli pubblicava tutte le sue cose su Domus”, racconta al Foglio Ignazia Favata, architetta e curatrice della mostra appena aperta alla Galleria d’Arte moderna di Milano, “Caro Joe Colombo, ci hai insegnato il futuro”. E lì, tra i Canova e gli Hayez e i Previati e l’Ottocento identitario milanese, ecco esposte le opere di uno dei più geniali milanesi novecenteschi, quel “Gioe”, nato a Milano il 30 luglio del ‘30 e morto, giovanissimo, nel ‘71. Architetto, pittore e designer. Formazione artistica, con quella “nuclear art” dei vari Baj e Dangelo, che terrà nascosta, per non sembrare fru-fru (stessa sorte che a lungo toccherà al maestro Giò); e poi col Politecnico dove si laurea in architettura. Il padre gli lascia in eredità una fabbrica (altro elemento forse di sospetto); da questo mix ...

