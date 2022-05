Inflazione: Draghi, 'dato è alto, ma resta basso se escludiamo energia e cibo' (Di martedì 31 maggio 2022) Roma, 31 mag. (Adnkronos) - "Il dato dell'Inflazione è alto, ma ci sono alcune differenze tra Ue e Usa. Da noi il tasso di Inflazione è alto ma, per quanto riguarda l'Italia, escluso energia e cibo il dato è basso". Così il premier Mario Draghi in conferenza stampa dopo il Consiglio Ue. "Questo vuol dire che le aspettative di Inflazione non sono particolarmente cresciute e vuol dire che le previsioni di una futura Inflazione non sono ancora entrate nel comportamento degli agenti economici". Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 31 maggio 2022) Roma, 31 mag. (Adnkronos) - "Ildell', ma ci sono alcune differenze tra Ue e Usa. Da noi il tasso dima, per quanto riguarda l'Italia, esclusoil". Così il premier Marioin conferenza stampa dopo il Consiglio Ue. "Questo vuol dire che le aspettative dinon sono particolarmente cresciute e vuol dire che le previsioni di una futuranon sono ancora entrate nel comportamento degli agenti economici".

