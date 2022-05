Ida Platano va a Verissimo ma qualcosa va storto: ecco cosa è successo (Di martedì 31 maggio 2022) Nel corso della puntata di sabato di Verissimo, Ida Platano è stata tra gli ospiti di Silvia Toffanin. L’esponente del trono over di Uomini e Donne ha dato luogo ad un’intervista molto toccante, in cui ha parlato della sua vita privata e del suo rapporto con Riccardo Guarnieri. qualcosa, però, pare non sia andato per L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di martedì 31 maggio 2022) Nel corso della puntata di sabato di, Idaè stata tra gli ospiti di Silvia Toffanin. L’esponente del trono over di Uomini e Donne ha dato luogo ad un’intervista molto toccante, in cui ha parlato della sua vita privata e del suo rapporto con Riccardo Guarnieri., però, pare non sia andato per L'articolo proviene da KontroKultura.

Pubblicità

ElisaDiGiacomo : U&D, Barbara De Santi punge Ida Platano: 'A Verissimo era tutto un sorriso' - IsaeChia : #UominieDonne, Barbara De Santi lancia una stoccata a Ida Platano e Riccardo Guarnieri L’iconica dama del… - BlogUomini : Ida Platano confessa che per Riccardo Guarnieri prova un amore immenso ma teme che Riccardo non provi altrettanto p… - Reality51590243 : Ida Platano ospite a Verissimo confessa l’amore per Riccardo Guarnieri - MariadeFilippi5 : Ida Platano ospite a Verissimo confessa l’amore per Riccardo Guarnieri -