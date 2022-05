Gattuso pronto a tornare in panchina: incontro con un club spagnolo! (Di martedì 31 maggio 2022) Gennaro Gattuso è pronto a prendere le redini manageriali di un altro club, dopo l’ultima esperienza al Napoli, da cui si è separato nel giugno 2021. Secondo quanto riportato da TuttomercatoWeb, Gattuso avrebbe preso un volo per Singapore, con il suo agente Jorge Mendes, dove ad aspettarlo c’era Pere Lim, il patron del Valencia. Parlerà spagnolo, dunque, l’allenatore ex Milan e Napoli, a partire dalla prossima stagione. Tutto definito, mancano gli ultimi dettagli da definire ma la trattativa può definirsi conclusa. Done deal. Gattuso Valencia Bordalas Secondo quanto riporta Nicolò Schira, inoltre, Gattuso avrebbe accordato per un contratto fino al 2024 con opzione di prolungamento fino al 2025. Da vedere, dunque, dopo qualche mese di stop, se cambierà l’offerta tattica del ... Leggi su rompipallone (Di martedì 31 maggio 2022) Gennaroa prendere le redini manageriali di un altro, dopo l’ultima esperienza al Napoli, da cui si è separato nel giugno 2021. Secondo quanto riportato da TuttomercatoWeb,avrebbe preso un volo per Singapore, con il suo agente Jorge Mendes, dove ad aspettarlo c’era Pere Lim, il patron del Valencia. Parlerà spagnolo, dunque, l’allenatore ex Milan e Napoli, a partire dalla prossima stagione. Tutto definito, mancano gli ultimi dettagli da definire ma la trattativa può definirsi conclusa. Done deal.Valencia Bordalas Secondo quanto riporta Nicolò Schira, inoltre,avrebbe accordato per un contratto fino al 2024 con opzione di prolungamento fino al 2025. Da vedere, dunque, dopo qualche mese di stop, se cambierà l’offerta tattica del ...

