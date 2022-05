È morto a 98 anni Carlo Smuraglia, che fu partigiano, senatore e presidente dell’ANPI (Di martedì 31 maggio 2022) Lunedì, a Milano, è morto il politico e accademico Carlo Smuraglia, ex partigiano ed ex presidente dell’ANPI: aveva 98 anni. Era stato a lungo un dirigente del Partito Comunista Italiano, diventando prima presidente del Consiglio regionale lombardo e poi senatore Leggi su ilpost (Di martedì 31 maggio 2022) Lunedì, a Milano, èil politico e accademico, exed ex: aveva 98. Era stato a lungo un dirigente del Partito Comunista Italiano, diventando primadel Consiglio regionale lombardo e poi

