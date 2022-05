Dal primo giugno non ci sarà più obbligo del Green pass per entrare in Italia (Di martedì 31 maggio 2022) AGI - Scade il 31 maggio l'ordinanza del ministro della Salute che prevede la Certificazione verde Covid-19 (Green pass) per entrare in Italia. La misura non verrà prorogata. Lo ha reso noto l'Ufficio Stampa del ministero della Salute. Leggi su agi (Di martedì 31 maggio 2022) AGI - Scade il 31 maggio l'ordinanza del ministro della Salute che prevede la Certificazione verde Covid-19 () perin. La misura non verrà prorogata. Lo ha reso noto l'Ufficio Stampa del ministero della Salute.

