Ciro Grillo | il via del processo per stupro di gruppo

Domani inizia il processo per stupro di gruppo che coinvolge Ciro Grillo, il figlio del comico genovese Beppe Grillo, insieme a tre amici. Il processo si terrà nel Tribunale di Pausania in Sardegna e sarebbero pronte 56 testimonianze che deporranno durante il procedimento legale. Ciro Grillo e tre amici accusati di stupro di gruppo nei confronti di una ragazza diciannovenne, domani il via al processo in Sardegna. Ciro Grillo accusato di stupro di gruppo insieme a 3 amici: Edoardo Capitta, Francesco Corsiglia e Vittorio Lauria. Il fatto sarebbe accaduto nei confronti di una studentessa norvegese di 19 anni.

