Cinema | ' E' stata la mano di Dio' vince menzione ' Scelte di Classe - Speciale David Donatello'

Roma, 31 mag. (Adnkronos) - "È stata la mano di Dio" di Paolo Sorrentino vince la menzione Speciale "Scelte di Classe - Speciale David di Donatello", riconoscimento attribuito dai 400 studenti, di età compresa tra i 14 e i 17 anni a uno dei cinque titoli candidati al David Giovani, nell'ambito dell'iniziativa educational promossa da Alice nella Città e Fondazione Accademia del Cinema Italiano, con la collaborazione di Regione Lazio, AgiScuola e Anec. Lo hanno annunciato oggi a Roma, a margine dell'evento di chiusura del progetto "Uniti per la Scuola", la presidente di Fondazione Accademia del Cinema Italiano Piera Detassis e Fabia Bettini direttore di Alice nella

