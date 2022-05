Calciomercato Napoli, a sorpresa può arrivare un giocatore dal Genoa (Di martedì 31 maggio 2022) Arrivato in prestito al Genoa dal Brighton, Leo Østigard, il classe ’99 norvegese, ha collezionato ben 14 presenze in Serie A con il Grifone, mettendosi in mostra ed attirando su di sé l’interesse del Napoli, e non solo. Malgrado la disastrosa stagione, che ha visto il Genoa retrocedere in serie B dopo ben 15 anni, sicuramente una delle poche note positive, specialmente del reparto difensivo, sono state le prestazioni di Østigard. Il difensore, benché i suoi 184cm, ha mostrato grande forza fisica, oltre ad uno spiccato senso della posizione. FOTO: Getty – Ostigard Genoa Nonostante uno stile di gioco molto duro e ad alta intensità ha dimostrato anche di essere un giocatore abbastanza pulito, collezionando appena 2 cartellini gialli ed un rosso. Un prospetto giovane che, sotto la guida del ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 31 maggio 2022) Arrivato in prestito aldal Brighton, Leo Østigard, il classe ’99 norvegese, ha collezionato ben 14 presenze in Serie A con il Grifone, mettendosi in mostra ed attirando su di sé l’interesse del, e non solo. Malgrado la disastrosa stagione, che ha visto ilretrocedere in serie B dopo ben 15 anni, sicuramente una delle poche note positive, specialmente del reparto difensivo, sono state le prestazioni di Østigard. Il difensore, benché i suoi 184cm, ha mostrato grande forza fisica, oltre ad uno spiccato senso della posizione. FOTO: Getty – OstigardNonostante uno stile di gioco molto duro e ad alta intensità ha dimostrato anche di essere unabbastanza pulito, collezionando appena 2 cartellini gialli ed un rosso. Un prospetto giovane che, sotto la guida del ...

