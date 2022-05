Bufera su missione Salvini a Mosca | l’altolà del Ppe | “Tocca ai governi trattare”

(Di martedì 31 maggio 2022) (Adnkronos) – Il Ppe avvisa: le trattative le conducono i, non i segretari di partito. Parte da Rotterdam, dove domani comincia il congresso, il richiamo del Ppe al ‘viaggio di pace’ in Russia che il segretario della Lega ha cercato di organizzare, tenendo il governo e il presidente del Consiglio all’oscuro dell’iniziativa. Quello dei popolari non è l’unico richiamo. Mario Draghi raccomanda trasparenza e equilibrio, mentre Enrico Letta dice chiare lettere che la vicenda della ‘’ anon può finire a “tarallucci e vino”. Da Bruxelles al termine del Consiglio Ue, Draghi ha ricordato che “il governo è allineato coi partner del G7 e dell’Ue e intende proseguire su questa strada. Non voglio entrare nei rapporti che i membri della maggioranza possono avere, ma che è importante siano ...

