Pubblicità

Non_Mi_Leggi : Disse 'Don' @ADeLaurentiis il filantropo. Un Giorno sarà beatificato. San Aurelio da Roma (a #Bari). Siamo sulla… - Felix68852709 : @Vincenzona890 Mi da fastidio che un imprenditore ha come suo unico obiettivo fare soldi, speculando sulla squadra… - ninconancovive : @Torrenapoli1 Si ma il fatto che siano passati 4 anni rimane una cosa molto grave; con Aurelio l’aspettò economico… - pasquale_caos : @ADeLaurentiis 100 di questi giorni Aurelio Ti auguro il meglio a Bari - TgrRai : RT @TgrBellitalia: Il maestro della fotografia Aurelio Amendola raccontato al Castello Svevo di Bari attraverso 200 scatti, il meglio di 60… -

Mediagol.it

Il presidente del NapoliDe Laurentiis ha parlato a Palazzo Petrucci in occasione della presentazione del ritiro a ... Tra me e Gravina c'è una contrapposizione giuridica sulche vedremo ...Adesso pensano tutti che io ce l'abbia con Gravina per la questione del, ma non è così. La verità è che chi comanda non vuole cambiare niente, si parla solo di playoff e layout, nessuno pensa ... Bari, Aurelio De Laurentiis: “Tra me e Gravina c’è una contrapposizione giuridica” In mattinata si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del ritiro estivo del Napoli a Castel Di Sangro: le parole del patron ...Il presidente del Napoli attento ai soldi quando vende (Jorginho ceduto al Manchester Coty e dirottato al Chelsea per 8 milioni in più) stigmatizza le attenzioni dei suoi calciatori ...