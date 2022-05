Bambini esclusi dalla visita ai mosaici del Duomo perché esenti dall’ora di religione (Di martedì 31 maggio 2022) Cinque Bambini che frequentano una scuola elementare in zona San Donà di Piave (Venezia) sono stati esclusi dalla visita dei dipinti del Duomo durante la gita scolastica. La motivazione fornita dalle maestre è che i bimbi non frequentano l’ora di religione. Cinque Bambini delle elementari di San Donà di Piave non partecipano alla visita dei mosaici del Duomo perché esenti dall’ora di religione La polemica scaturisce dall’accaduto successo durante la gita scolastica di una classe delle elementari di San Donà di Piave (Venezia), lo scorso 20 maggio. Cinque Bambini sono stati esclusi dalla ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 31 maggio 2022) Cinqueche frequentano una scuola elementare in zona San Donà di Piave (Venezia) sono statidei dipinti deldurante la gita scolastica. La motivazione fornita dalle maestre è che i bimbi non frequentano l’ora di. Cinquedelle elementari di San Donà di Piave non partecipano alladeideldiLa polemica scaturisce dall’accaduto successo durante la gita scolastica di una classe delle elementari di San Donà di Piave (Venezia), lo scorso 20 maggio. Cinquesono stati...

