Allegri | “Tre squadre ci erano superiori | tra cui il Napoli”

(Di martedì 31 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoTorino – “Milan, Inter eci sono arrivate davanti in classifica, ma non ci“: il tecnico della Juventus, Massimiliano, riavvolge il nastro del campionato appena finito, in un”intervista a Dazn. “Se non abbiamo mai vinto negli scontri diretti – la spiegazione dell’allenatore dopo il deludente quarto posto dei bianconeri – qualcosa ci è mancato sotto l’aspetto caratteriale o della gestione“. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Pubblicità

ilanna63 : @pauloflorenz Quindi possiamo dire che se Allegri è tornato alla Juventus dopo tre anni di disoccupazione è perché non l'ha voluto nessuno ? - EdoardoBellucc7 : @TUTTOJUVE_COM Infatti Allegri, sei tu che hai reso le tre superiori! - DaniAgostini32 : @dorinileonardo Allegri lo voleva dare via già tre anni fa. Scommetto che se trova l’allenatore giusto ritorna il grande giocatore che è. - sts3bastian : ODDIO CHI DI VOI GAYS HA FATTO UNA PLAYLIST GIRDDDLEHARK CON UNA CANZONE DEI TRE ALLEGRI RAGAZZI MORTI. TI PREGO DE… - VittorioSantor : @ilciccio67 @MRacinic Ha tirato la corda. Anche fuori dal campo. Poi, se ricordi, Allegri, con la stupore di tutti,… -

Lo dimostrano anche le zero vittorie ottenute contro le prime, ovvero Milan, Inter e Napoli, eppure per: "No, non erano superiori. Ma se non abbiamo mai vinto, qualcosa è mancato. Quando ...... dove ha passato quattro stagioni indimenticabili (due con Conte e due con), collezionando 178 presenze e 34 gol, e vincendo quattro campionati, due Coppe Italia eSupercoppe Italiane . ...L'allenatore bianconero fa il punto sulla stagione e guarda al futuro: "Locatelli può diventare il capitano della Juventus".CONTINUA A LEGGERE LE PAROLE DI ALLEGRI SU JUVENTUSNEWS24 Le parole dell’allenatore a Dazn sulle prime tre. Allegri a Dazn ha parlato del cammino fatto sua squadra in campionato rispetto alle prime tr ...