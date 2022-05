X Factor: quella 2022 sarà l’edizione più giovane di sempre (Di lunedì 30 maggio 2022) La sedicesima edizione di X Factor sarà sulla carta quella più giovane di sempre. Con la conferma di Francesca Michielin alla conduzione e quella di Fedez, Rkomi, Dargen D’Amico ed Ambra Angiolini nel panel dei giudici, il cast – almeno anagraficamente – è quello più piccolo di sempre. Francesca è nata nel 1995, Rkomi nel 1994, Fedez nel 1989, Dargen nel 1980 ed Ambra nel 1977. Calcolatrice alla mano, la più grande del cast ha solo 45 anni appena compiuti. Queste cose vorrei dirtele all’orecchio: @francescacheeks è la conduttrice di #XF2022. pic.twitter.com/HhmUTbT7O0 — X Factor (@XFactor Italia) May 30, 2022 Una novità per il talent in onda su Sky che ha sempre vantato nel cast ... Leggi su biccy (Di lunedì 30 maggio 2022) La sedicesima edizione di Xsulla cartapiùdi. Con la conferma di Francesca Michielin alla conduzione edi Fedez, Rkomi, Dargen D’Amico ed Ambra Angiolini nel panel dei giudici, il cast – almeno anagraficamente – è quello più piccolo di. Francesca è nata nel 1995, Rkomi nel 1994, Fedez nel 1989, Dargen nel 1980 ed Ambra nel 1977. Calcolatrice alla mano, la più grande del cast ha solo 45 anni appena compiuti. Queste cose vorrei dirtele all’orecchio: @francescacheeks è la conduttrice di #XF. pic.twitter.com/HhmUTbT7O0 — X(@XItalia) May 30,Una novità per il talent in onda su Sky che havantato nel cast ...

Advertising

BITCHYFit : X Factor: quella 2022 sarà l’edizione più giovane di sempre - RadioDueLaghi : Con la conferma dell’approdo di Rkomi dietro la scrivania, si completa la giuria di X Factor 2022, quella che potre… - payzergirls : Quella voglia improvvisa di andare quest'anno a x factor come concorrente anche se sono stonata come poche - AmoLaChimica : @stebaraz Beh io aggiungerei che in Europa il capacity factor dell'eolico è intorno al 35%, che l'anno scorso è sta… -