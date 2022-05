Ucraina, Zelensky a Ue: “Non dividetevi su sanzioni, approvarle subito” (Di lunedì 30 maggio 2022) (Adnkronos) – Un invito all’Europa a restare unita, a non dividersi sulle sanzioni che vanno approvate “il prima possibile”. E’ quello rivolto dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky, come riportano fonti Ue, intervenuto al summit straordinario del Consiglio Europeo. Zelensky ha ribadito il grazie di Kiev all’Europa per il sostegno avuto sin qui, anche per l’invio di armi. Ma non nascondendo la necessità di nuove forniture militari, per un Paese alle prese con un aggressione violentissima. E mentre a Bruxelles si registrano divisioni, il presidente ucraino ha ricordato che tra il quinto e il sesto pacchetto di sanzioni europee sul Cremlino il suo Paese ha continuato a registrare perdite altissime, in termine di vite umane e di distruzione. Zelensky ha invitato l’Europa a mostrare la forza, perché ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 30 maggio 2022) (Adnkronos) – Un invito all’Europa a restare unita, a non dividersi sulleche vanno approvate “il prima possibile”. E’ quello rivolto dal presidente ucraino Volodymyr, come riportano fonti Ue, intervenuto al summit straordinario del Consiglio Europeo.ha ribadito il grazie di Kiev all’Europa per il sostegno avuto sin qui, anche per l’invio di armi. Ma non nascondendo la necessità di nuove forniture militari, per un Paese alle prese con un aggressione violentissima. E mentre a Bruxelles si registrano divisioni, il presidente ucraino ha ricordato che tra il quinto e il sesto pacchetto dieuropee sul Cremlino il suo Paese ha continuato a registrare perdite altissime, in termine di vite umane e di distruzione.ha invitato l’Europa a mostrare la forza, perché ...

