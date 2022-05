Ucraina: Sievierodonetsk bombardata, russi entrano in città, due morti (Di lunedì 30 maggio 2022) Secondo Zelensky la presa di Sievierodonetsk "è un obiettivo fondamentale del contingente occupante L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 30 maggio 2022) Secondo Zelensky la presa di"è un obiettivo fondamentale del contingente occupante L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

FirenzePost : Ucraina: Sievierodonetsk bombardata, russi entrano in città, due morti - LatrBerserkr : RT @analiticamente1: #Ucraina 1/3 un piccolo aggiornamento di scenario che sembra in linea con quanto scritto una settimana fa con il gros… - AttilaAzureRive : RT @analiticamente1: #Ucraina 3/3 Confermato invece il blocco dell'avanzata russa per cercare di chiudere la sacca di Sievierodonetsk, non… - AttilaAzureRive : RT @analiticamente1: #Ucraina 1/3 un piccolo aggiornamento di scenario che sembra in linea con quanto scritto una settimana fa con il gros… - PoliticaNewsNow : Ucraina, Kiev: 'Proseguono i combattimenti nella città di Sievierodonetsk' -