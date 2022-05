Ucraina, i russi avanzano verso Severodonetsk. Lavrov: “Donbass obiettivo primario” (Di lunedì 30 maggio 2022) Ucraina, i russi avanzano verso Severodonetsk: la ripresa sempre più rapida e decisa dell’offensiva russa è stata commentata dal ministro degli Esteri di Mosca, Sergei Lavrov. Le truppe russe procedono con ritmo incessante nella loro avanzata nel Donbass. La notizia è stata confermata dal capo della regione di Lugansk, Sergei Gaidai, su Telegram con le seguenti Parole: “I russi stanno avanzando verso il centro della città. I combattimenti continuano, la situazione è molto difficile – e ha aggiunto –. I soldati russi uccisi non vengono portati via, l’odore di decomposizione ha riempito la zona”. In merito alla ripresa dell’offensiva nel Donbass e sulla rapidità con la quale i russi ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 30 maggio 2022), i: la ripresa sempre più rapida e decisa dell’offensiva russa è stata commentata dal ministro degli Esteri di Mosca, Sergei. Le truppe russe procedono con ritmo incessante nella loro avanzata nel. La notizia è stata confermata dal capo della regione di Lugansk, Sergei Gaidai, su Telegram con le seguenti Parole: “Istanno avanzandoil centro della città. I combattimenti continuano, la situazione è molto difficile – e ha aggiunto –. I soldatiuccisi non vengono portati via, l’odore di decomposizione ha riempito la zona”. In merito alla ripresa dell’offensiva nele sulla rapidità con la quale i...

