Uccide la madre e fa a pezzi il cadavere | ecco il movente

Rosa Fabbiano, la donna arrestata per avere ucciso la madre e aver diviso il cadavere in più parti. L'avvocato: "È devastata". Arriva oggi la convalida dell'arresto per Rosa Fabbiano: la donna 58enne accusata di aver ucciso a Melzo (Milano) la madre 84enne, Lucia Cipriano, e di averla fatta a pezzi. All'interrogatorio, la donna si è L'articolo proviene da Leggilo.org.

