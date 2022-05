“Truffa senza precedenti” | Report | l’inchiesta di Sigfrido Ranucci e lo scandalo milionario

Advertising

RobinHood2204 : @LucaBellinzona @tatianamenni @reportrai3 Certo la truffa è da condannare in quanto tale. Senza finanziamento pubbl… - MarchesiCesare : @ProfMBassetti PESTE SUINA, INFLUENZA AVIARIA, EPATITE DEI BAMBINI, COVID E ORA VAIOLO DELLE SCIMMIE SONO PANDEMIE… - TotaliberationF : @ProfMBassetti PESTE SUINA, INFLUENZA AVIARIA, EPATITE DEI BAMBINI, COVID E ORA VAIOLO DELLE SCIMMIE SONO PANDEMIE… - IrmaBandiera : @ProfMBassetti PESTE SUINA, INFLUENZA AVIARIA, EPATITE DEI BAMBINI, COVID E ORA VAIOLO DELLE SCIMMIE SONO PANDEMIE… - Ales9111 : @ProfMBassetti PESTE SUINA, INFLUENZA AVIARIA, EPATITE DEI BAMBINI, COVID E ORA VAIOLO DELLE SCIMMIE SONO PANDEMIE… -

Corriere della Calabria

calcolare i nuovi pensionamenti in una decina di anni di commissariamento abbiamo perso 12/... Laconsiste nel mantenere come unico criterio utilizzato per il riparto del fondo sanitario ...Il suo Twitter potrebbe esserecensure e con un tasto per modificare i cinguettii. Ma qual è la sua idea di libertà Cosa cambierà per gli oltre 250 milioni di utenti attivi ogni giorno Ed è ... Catanzaro, sequestro di mezzo milione per truffa: percepivano contributi Ue senza averne diritto Come avrai già notato, il Williston Force Portable è un refrigeratore d’aria mobile tre in uno che utilizzava un processo in tre fasi per far funzionare il refrigeratore d’aria e le ventole senza ...La nota dell'Inps che avverte gli italiani ed in particolare i nuclei familiari riguardo alla possibile truffa originata di recente ...