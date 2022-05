Traffico Roma del 30-05-2022 ore 11:30 (Di lunedì 30 maggio 2022) Luceverde Roma una buona giornata da Simona Cerchiara ben trovati all’ascolto abbiamo rallentamenti sul Muro Torto verso il Lungotevere è rallentato il Traffico sulla tangenziale altezza Salaria direzione stadio Ma sta progressivamente diminuendo in centro in Piazza Santi Apostoli manifestazione fino al primo pomeriggio fino alle 14 possibili ripercussioni in via IV novembre 3 Rione Ludovisi sallustiano oggi lavori in programma in diversi tipi è cambiata la viabilità prestare Attenzione stasera all’Eur al palazzo dello sport il concerto di gazzelle possibile un aumento del Traffico nella zona del Laghetto dalle 22 chiusura notturna della galleria Giovanni XXIII in direzione Salaria San Giovanni per cui con deviazioni per il Traffico proveniente da Pineta Sacchetti e da via Mario Fani ed alle 22 in centro le prove ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 30 maggio 2022) Luceverdeuna buona giornata da Simona Cerchiara ben trovati all’ascolto abbiamo rallentamenti sul Muro Torto verso il Lungotevere è rallentato ilsulla tangenziale altezza Salaria direzione stadio Ma sta progressivamente diminuendo in centro in Piazza Santi Apostoli manifestazione fino al primo pomeriggio fino alle 14 possibili ripercussioni in via IV novembre 3 Rione Ludovisi sallustiano oggi lavori in programma in diversi tipi è cambiata la viabilità prestare Attenzione stasera all’Eur al palazzo dello sport il concerto di gazzelle possibile un aumento delnella zona del Laghetto dalle 22 chiusura notturna della galleria Giovanni XXIII in direzione Salaria San Giovanni per cui con deviazioni per ilproveniente da Pineta Sacchetti e da via Mario Fani ed alle 22 in centro le prove ...

Advertising

_Nico_Piro_ : Clamoroso a #Roma strada asfaltata per davvero (rimossi anni di rattoppi), ditta che usa macchinari modernissimi, c… - astralmobilita : ??? #A1 #RomaNapoli traffico regolare @WazeLazio @Emergenza24 @News_24it @Infoblu_Roma @Meta_Magazine #viabiliLAZ - viabilitasdp : 11:13 #A25 Lavori tra Aielli-Celano e Bivio A25/A24 Roma-Teramo fino alle 18:00 del 30/05/2022 - LuceverdeRadio : ?? #Treni - Linea AV Roma-Firenze ??Traffico rallentato per accertamenti sulla linea nei pressi di Orvieto ? Treni… - LuceverdeRadio : ?? #Treni - Linea Roma-Napoli ??Traffico ferroviario rallentato per presenza di persone non autorizzate nei pressi… -