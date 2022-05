Tiro a segno, Coppa del Mondo Baku 2022: la Corea del Sud vince il Mixed Team di carabina (Di lunedì 30 maggio 2022) A Baku, dove si sta tenendo il terzo appuntamento stagione della Coppa del Mondo 2022 di Tiro a segno, risuona l’inno Coreano. Il merito è di Jihyeon Keum e Hajun Park (Corea 2) che, nel Mixed Team di carabina ad aria compressa dai 10m, si sono aggiudicati il contest battendo nella finalissima, con lo score di 16-10, la Serbia di Andrea Arsovic e Lazar Kovacevic. Il terzo gradino del podio invece, che mette a disposizione due posti, se lo sono invece spartite Corea 1 (Gwon-Kim, 16-8 sull’Ucraina) e la Polonia (Piotrowska-Kowalewicz), che l’ha spuntata 17-15 sulla Francia. L’Italia non era presente in concorso. Domani si continuerà a sparare dalla distanza breve dei 10m nelle gare a ... Leggi su oasport (Di lunedì 30 maggio 2022) A, dove si sta tenendo il terzo appuntamento stagione delladeldi, risuona l’innono. Il merito è di Jihyeon Keum e Hajun Park (2) che, neldiad aria compressa dai 10m, si sono aggiudicati il contest battendo nella finalissima, con lo score di 16-10, la Serbia di Andrea Arsovic e Lazar Kovacevic. Il terzo gradino del podio invece, che mette a disposizione due posti, se lo sono invece spartite1 (Gwon-Kim, 16-8 sull’Ucraina) e la Polonia (Piotrowska-Kowalewicz), che l’ha spuntata 17-15 sulla Francia. L’Italia non era presente in concorso. Domani si continuerà a sparare dalla distanza breve dei 10m nelle gare a ...

