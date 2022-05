Sull'embargo al petrolio russo, l'Ue va a zig zag (Di lunedì 30 maggio 2022) L’Ue è fatta così, decide lentamente, per vie mai dirette. Non avanza a passi scanditi e ritmati ma rotola coma il blob del noto film, prendendo varie direzioni, con frenate per sedimentare e poi n... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di lunedì 30 maggio 2022) L’Ue è fatta così, decide lentamente, per vie mai dirette. Non avanza a passi scanditi e ritmati ma rotola coma il blob del noto film, prendendo varie direzioni, con frenate per sedimentare e poi n... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Advertising

AngeloCiocca : Benzina di nuovo a 2 euro a litro, prezzo di luce e gas alle stelle. Chi le paga le bollette agli italiani? Quando… - Agenzia_Ansa : Una nuova fumata nera sull'embargo al petrolio fa da apripista al vertice europeo straordinario e rischia di trasfo… - ignaziocorrao : In Europa l’accordo sull’embargo al #petrolio russo non c’è. E mentre molti quest’oggi chiedono alle istituzioni eu… - CiccioniSe : RT @TgLa7: #guerraucraina, #Orban: Sull'embargo Ue al petrolio russo 'non c'è compromesso, assolutamente nessun accordo, principalmente a c… - Wilson55142375 : RT @fortnardelli: Orban: 'Non c'è compromesso sull'embargo sul petrolio russo al vertice Ue a causa della posizione irresponsabile della Co… -