Spartan Race finisce in tragedia | morto atleta di 34 anni

VedeleAngela : RT @Teresat73540673: Stefano Russo, malore durante la Spartan Race a Cesenatico: morto dopo due giorni, aveva 34 anni - BuianoVezio : RT @GUERRIERA110: Spartan Race Cesenatico, Stefano Russo morto durante la gara: aveva 34 anni - Nutizieri : Cesena, Mauro Russo, atleta di 34 anni, muore durante la Spartan Race - Teresat73540673 : Stefano Russo, malore durante la Spartan Race a Cesenatico: morto dopo due giorni, aveva 34 anni - percorsi3 : RT @corrierebologna: Cesena, Mauro Russo, atleta di 34 anni, muore durante la Spartan Race -

... all'ospedale Bufalini di Cesena dove era stato portato due giorni prima in condizioni disperate, il 34enne della provincia di Como colto da malore durante la corsa ad ostacoliche ha ...Stefano Russo è morto a 34 anni, dopo un attacco cardiaco avuto durante ladi Cesenatico , sabato 28 maggio. Arrivato a un terzo della gara sprint (circa 1.800 metri dal via), quando erano le 9.18, si è accasciato a terra e non ha più ripreso conoscenza. Le ...Dramma alla corsa ad ostacoli Spartan Race di Cesenatico sulla riviera Adriatica che si è svolta nel weekend: un concorrente di 34 anni è morto per un malore ...In breve tempo, così come spiega una nota della Spartan Race, era stato soccorso e rianimato con il defibrillatore da medici e infermieri della Croce Rossa presenti con l’unità mobile nello ...