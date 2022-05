Sconcerti: «Koulibaly e Mertens? Serve fiducia nelle società, il mercato non è una riunione assembleare» (Di lunedì 30 maggio 2022) Intervenuto, come di consueto, a Maracanà, su Tmw Radio, l’editorialista del Corriere della Sera Mario Sconcerti ha commentato le dichiarazioni del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis nella conferenza stampa che si è tenuta oggi per presentare il ritiro di Castel di Sangro. Su Bernardeschi. «Penso che Bernardeschi sia un calciatore più che adatto per il Napoli. Gli è mancato un po’ l’ultimo saltino ma ha una grandissima tecnica. Secondo la mia opinione, se andasse al Napoli sceglierebbe una squadra perfetta anche da un punto di vista tattico: potrebbe agire sia come sotto-punta che come ala. Non dimentichiamoci che il Napoli deve sostituire le cessioni che farà. È vero che hanno preso questo georgiano di cui si parla molto bene, eppure penso che Bernardeschi sia perfetto. Ha dimostrato con l’Europeo di poter reggere anche livelli molto alti» Su ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 30 maggio 2022) Intervenuto, come di consueto, a Maracanà, su Tmw Radio, l’editorialista del Corriere della Sera Marioha commentato le dichiarazioni del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis nella conferenza stampa che si è tenuta oggi per presentare il ritiro di Castel di Sangro. Su Bernardeschi. «Penso che Bernardeschi sia un calciatore più che adatto per il Napoli. Gli è mancato un po’ l’ultimo saltino ma ha una grandissima tecnica. Secondo la mia opinione, se andasse al Napoli sceglierebbe una squadra perfetta anche da un punto di vista tattico: potrebbe agire sia come sotto-punta che come ala. Non dimentichiamoci che il Napoli deve sostituire le cessioni che farà. È vero che hanno preso questo georgiano di cui si parla molto bene, eppure penso che Bernardeschi sia perfetto. Ha dimostrato con l’Europeo di poter reggere anche livelli molto alti» Su ...

