Scherma, Assoluti 2022: da martedì il via a Courmayeur (Di lunedì 30 maggio 2022) Tutto pronto per i Campionati Italiani Assoluti 2022 di Scherma. Si parte da domani, martedì 31 maggio, fino al 5 giugno, in sei giornate di gare, all’ombra del Monte Bianco, dove saranno assegnati 12 titoli tricolore, di cui sei individuali e altrettanti a squadre di serie A1. Il programma sarà aperto dalle prove individuali di fioretto maschile e femminile. Il giorno successivo saranno ancora fiorettisti e fiorettiste i protagonisti delle prime competizioni a squadre. Il 2 giugno spazio invece alla spada con le due gare individuali, a cui seguiranno – giovedì 3 – le prove a squadre. Ultime due giornate dedicate alla sciabola: sabato 4 le prove individuali e domenica 5 chiusura con la serie A1 a squadre maschile e femminile. Se ne parlerà oggi, dalle ore 18, nella presentazione ufficiale che avrà luogo presso il ... Leggi su sportface (Di lunedì 30 maggio 2022) Tutto pronto per i Campionati Italianidi. Si parte da domani,31 maggio, fino al 5 giugno, in sei giornate di gare, all’ombra del Monte Bianco, dove saranno assegnati 12 titoli tricolore, di cui sei individuali e altrettanti a squadre di serie A1. Il programma sarà aperto dalle prove individuali di fioretto maschile e femminile. Il giorno successivo saranno ancora fiorettisti e fiorettiste i protagonisti delle prime competizioni a squadre. Il 2 giugno spazio invece alla spada con le due gare individuali, a cui seguiranno – giovedì 3 – le prove a squadre. Ultime due giornate dedicate alla sciabola: sabato 4 le prove individuali e domenica 5 chiusura con la serie A1 a squadre maschile e femminile. Se ne parlerà oggi, dalle ore 18, nella presentazione ufficiale che avrà luogo presso il ...

Advertising

sportface2016 : #Scherma, #Assoluti2022: da martedì il via a #Courmayeur - usatoscherma : RT @blogsicilia: #notizie #sicilia Assoluti di scherma a Courmayeur, oltre 400 atleti in pedana - - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Assoluti di scherma a Courmayeur, oltre 400 atleti in pedana - - blogsicilia : #notizie #sicilia Assoluti di scherma a Courmayeur, oltre 400 atleti in pedana - - sportface2016 : #Scherma, #Assoluti di Courmayeur: presentato l'evento -