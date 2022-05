Sassuolo, Carnevali: “Nessuna richiesta ufficiale per Scamacca. Pinamonti? Costa troppo” (Di lunedì 30 maggio 2022) “Per Scamacca non c’è nessun tipo di richiesta ufficiale e abbiamo altri giocatori importanti per i quali ci potrebbero essere delle opportunità. Ma il desiderio del Sassuolo è cercare di mantenere la squadra il più competitiva possibile, ci aspetta un campionato difficile e non ci priveremo dei nostri giocatori migliori facilmente”. Queste le parole di Giovanni Carnevali, in merito a uno dei giocatori più chiacchierati del suo Sassuolo in ottica mercato. Un possibile sostituto di Scamacca potrebbe essere Pinamonti, ma anche in questo caso il ds dei neroverdi si nasconde: “Oggi è un giocatore che può ambire a club più importanti e con valori di mercato non accessibili per noi”. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 30 maggio 2022) “Pernon c’è nessun tipo die abbiamo altri giocatori importanti per i quali ci potrebbero essere delle opportunità. Ma il desiderio delè cercare di mantenere la squadra il più competitiva possibile, ci aspetta un campionato difficile e non ci priveremo dei nostri giocatori migliori facilmente”. Queste le parole di Giovanni, in merito a uno dei giocatori più chiacchierati del suoin ottica mercato. Un possibile sostituto dipotrebbe essere, ma anche in questo caso il ds dei neroverdi si nasconde: “Oggi è un giocatore che può ambire a club più importanti e con valori di mercato non accessibili per noi”. SportFace.

