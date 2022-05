Roland Garros 2022: Giorgi out agli ottavi: passa Kasatkina in due set (Di lunedì 30 maggio 2022) Camila Giorgi saluta il Roland Garros. Dopo la splendida vittoria contro Sabalenka, l’azzurra ha ceduto in due set a Daria Kasatkina (6-2 6-2) nel match valido per gli ottavi di finale dopo un ora e venti di gioco. La russa raggiunge così per la seconda volta in carriera i quarti di finale a Parigi, dove incontrerà la vincente tra Kudermetova e Keys. IL PROGRAMMA IL TABELLONE IL MONTEPREMI LA PARTITA – Inizio in salita per Camila che perde il servizio in apertura di primo set. Ancora tanta fatica nel terzo game, dove l’azzurra annulla una palla break tenendo il servizio ai vantaggi, e nel gioco successivo non riesce a concretizzare le due opportunità di controbreak trovandosi sotto 3-1. Altra possibilità ai vantaggi del sesto game (4-2), ma subito dopo Kasatkina conquista il secondo ... Leggi su sportface (Di lunedì 30 maggio 2022) Camilasaluta il. Dopo la splendida vittoria contro Sabalenka, l’azzurra ha ceduto in due set a Daria(6-2 6-2) nel match valido per glidi finale dopo un ora e venti di gioco. La russa raggiunge così per la seconda volta in carriera i quarti di finale a Parigi, dove incontrerà la vincente tra Kudermetova e Keys. IL PROGRAMMA IL TABELLONE IL MONTEPREMI LA PARTITA – Inizio in salita per Camila che perde il servizio in apertura di primo set. Ancora tanta fatica nel terzo game, dove l’azzurra annulla una palla break tenendo il servizio ai vantaggi, e nel gioco successivo non riesce a concretizzare le due opportunità di controbreak trovandosi sotto 3-1. Altra possibilità ai vantaggi del sesto game (4-2), ma subito dopoconquista il secondo ...

