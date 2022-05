"Prova sulla razza europea". È polemica sul concorso per i prof (Di lunedì 30 maggio 2022) La denuncia di un docente su una traccia al concorso per i prof: "Non è una Prova del 1938". E il post scatena le polemiche. Frantoianni: "Incredibile, intervenga il ministro" Leggi su ilgiornale (Di lunedì 30 maggio 2022) La denuncia di un docente su una traccia alper i: "Non è unadel 1938". E il post scatena le polemiche. Frantoianni: "Incredibile, intervenga il ministro"

Advertising

Agenzia_Ansa : Prof denuncia: 'al concorso una prova sulla 'razza europea''. 'Ma siamo impazziti? non stiamo nel 1938' #ANSA - LaStampa : Scuola, al concorso per insegnanti una prova sulla “razza europea”: la denuncia di un prof - Arturo_Parisi : RT @silerenonpossum: Al concorso per insegnanti hanno sottoposto i candidati ad una prova sulla “razza europea”. Vergognoso. https://t.co… - Aimahocculta : Una volta che alleghi un'ipotesi a una prova, inizi a piegare la narrativa per supportarla. (Marty Hart.) Questa è… - shiningjasmin : @Frances53017788 Per fortuna io ho fatto il concorso tradizionale, con gli scritti x le mie materie con carta e pen… -