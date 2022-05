No! Questi video non mostrano il popolo ucraino che festeggia i soldati russi (Di lunedì 30 maggio 2022) Circolano alcuni video utilizzati per sostenere che il popolo ucraino stia festeggiando e salutando con riconoscenza i soldati russi durante il loro arrivo. video utilizzati dagli utenti online per la propaganda filorussa, ma Questi non risultano affatto registrati in Ucraina. Al contrario, uno di Questi proviene da una località vicina al Mar Caspio. Per chi ha fretta Circola da aprile 2022 un video dove in una strada alberata dei civili salutano festanti dei soldati russi. Si sostiene che siano cittadini ucraini. Il video è stato registrato nella regione di Kursk, in russia. A confermarlo è il media RT (russia Today). Circola ... Leggi su open.online (Di lunedì 30 maggio 2022) Circolano alcuniutilizzati per sostenere che ilstiando e salutando con riconoscenza idurante il loro arrivo.utilizzati dagli utenti online per la propaganda filorussa, manon risultano affatto registrati in Ucraina. Al contrario, uno diproviene da una località vicina al Mar Caspio. Per chi ha fretta Circola da aprile 2022 undove in una strada alberata dei civili salutano festanti dei. Si sostiene che siano cittadini ucraini. Ilè stato registrato nella regione di Kursk, ina. A confermarlo è il media RT (a Today). Circola ...

