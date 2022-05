Niccolò Ciatti, al via processo in Spagna per Bissoultanov. Il padre della vittima: “Gli ho detto in faccia che è un assassino” (Di lunedì 30 maggio 2022) “Gli ho detto in faccia che è un assassino, e glielo ridirei sempre, spero in una condanna alla massima pena “. Luigi Ciatti, il papà di Niccolò il 22enne di Scandicci (Firenze) pestato a morte fuori da una discoteca di Lloret de Mar, ha raccontato all’Ansa di aver aver visto per la prima volta Rassoul Bissoultanov, l’uomo accusato di aver ucciso suo figlio nel 2017. L’incontro è avvenuto all’esterno del Palazzo di giustizia di Girona in Spagna dove oggi è iniziato il processo. L’imputato accusato di omicidio doloso. L’uomo, un ceceno con cittadinanza russa, è arrivato assieme all’amico Movsar Magomedov, accusato dalla famiglia Ciatti di esser stato complice nell’omicidio di Niccolò. “Sono arrivati in versione bravi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 30 maggio 2022) “Gli hoinche è un, e glielo ridirei sempre, spero in una condanna alla massima pena “. Luigi, il papà diil 22enne di Scandicci (Firenze) pestato a morte fuori da una discoteca di Lloret de Mar, ha raccontato all’Ansa di aver aver visto per la prima volta Rassoul, l’uomo accusato di aver ucciso suo figlio nel 2017. L’incontro è avvenuto all’esterno del Palazzo di giustizia di Girona indove oggi è iniziato il. L’imputato accusato di omicidio doloso. L’uomo, un ceceno con cittadinanza russa, è arrivato assieme all’amico Movsar Magomedov, accusato dalla famigliadi esser stato complice nell’omicidio di. “Sono arrivati in versione bravi ...

