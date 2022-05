Napoli | aggressione con l’acido | due sorelle ricoverate con ustioni al volto e alle braccia

(Di lunedì 30 maggio 2022) Due, di 24 e 17 anni, sono state ferite con delieri sera a. Le due ragazze sononel centro grandidell’ospedale Cardarelli die non sono in pericolo di vita. Ascoltate dagli agenti di Polizia di Stato intervenuti, le due ragazze hanno raccontato di essere state avvicinate da tre scooter, guidati da tre ragazzi e con delle ragazze sul posto passeggero, mentre passeggiavano in corso Amedeo di Savoia. Una delle ragazze avrebbe lanciato contro di loro una bottiglia contenente acido. Le due ragazze ferite hanno spiegato di non conoscere nessuno degli aggressori. Indaga la Polizia. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

