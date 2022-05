Monza | storica promozione in A | Berlusconi fa una cosa incredibile in tribuna – VIDEO

Advertising

acmilan : Una prima storica: complimenti all'@ACMonza per la promozione in Serie A. Ci vediamo la prossima stagione, insieme… - pisto_gol : Grazie al gol del 4:3 di Gytkiaer nel 1^tempo supplementare il Monza ribalta una partita iniziata malissimo-sotto 2… - RaiNews : Nel 2018 il cambio di proprietà con l'acquisto da parte della Fininvest. Poi una marcia inarrestabile, coronata con… - SerieBNewsCom : ????Il #Monza centra la storica promozione in #SerieA ?? ??Fin dove può arrivare la squadra di Stroppa? - ACMilanInside_ : Le parole di @berlusconi dopo la storica promozione in #SerieA -

"Una battaglia vera, è stato difficile ma siamo riusciti in un'impresa. Sono emozionato. Ilè nato nel 1912 e non era mai stato in A: ce lo abbiamo portato. Adesso sarà molto bello ...Commenta per primo Missione compiuta. Ilha conquistato la prima,, promozione in serie A della sua storia. Silvio Berlusconi , raggiante ieri nel post partita contro il Pisa, ha parlato di obiettivo scudetto per la prossima ...MONZA -Nel novero degli epinici per lo storico traguardo raggiunto dalla squadra e dalla società non poteva non figurare anche il suo. Silvio Berlusconi, al sogno del Monza, ha sempre creduto e, con ...Dopo la promozione in Serie A, il Monza non perde tempo e chiude subito una tripla operazione: vestiranno la maglia dei brianzoli ...