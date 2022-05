Milan, senti Berlusconi: «Derby? Non saprò da che parte starà il cuore» (Di lunedì 30 maggio 2022) Silvio Berlusconi, intervistato ai microfoni del Tg5, ha parlato in vista del Derby in Serie A del prossimo anno tra Milan e Monza Silvio Berlusconi, intervistato ai microfoni del Tg5 dopo la storica promozione del Monza in Serie A, ha detto la sua sul Derby con il Milan. LE PAROLE – «Il Derby con il Milan in Serie A? Non saprò dove starà il cuore. Vedremo, sarà difficile e farò riflessioni profonde. È un sogno che sembrava impossibile soprattutto per i cittadini di Monza. Il Monza è stato fondato nel 1912 e in 110 anni non era mai andato in Serie A, mentre la provincia e la città stessa se lo meritavano. Nella provincia ci sono 870mila abitanti e oltre 74mila tra partite iva e imprese, è una ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 30 maggio 2022) Silvio, intervistato ai microfoni del Tg5, ha parlato in vista delin Serie A del prossimo anno trae Monza Silvio, intervistato ai microfoni del Tg5 dopo la storica promozione del Monza in Serie A, ha detto la sua sulcon il. LE PAROLE – «Ilcon ilin Serie A? Nondoveil. Vedremo, sarà difficile e farò riflessioni profonde. È un sogno che sembrava impossibile soprattutto per i cittadini di Monza. Il Monza è stato fondato nel 1912 e in 110 anni non era mai andato in Serie A, mentre la provincia e la città stessa se lo meritavano. Nella provincia ci sono 870mila abitanti e oltre 74mila tra partite iva e imprese, è una ...

