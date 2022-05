Liguori svela la farsa | “L' Europa non è unita per fare una guerra a Putin”

Leggi su iltempo

(Di lunedì 30 maggio 2022) “L'non è pronta, non èperuna.” Lo afferma Paolodurante la puntata di lunedì 30 maggio di Stasera Italia, il talk show politico condotto da Barbara Palombelli su Rete 4. “Dobbiamo raccontarci un po' di verità – dichiara il direttore del Tgcom -. Lacontroci unisce, il gas ci divide tutti. Ma lo volete dire o no? Era chiaro dalla prima settimana diche non potevamodiversamente, ma invece ci siamo infilati in un vicolo cieco, a dire forniamo le armi così ladura di più, che tanto la vinciamo e sconfiggeremo.”non ci crede, il presidente russo non può essere sconfitto e, ...