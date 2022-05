Lavoro | Pd | ' Confindustria faccia sua parte su salari' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 30 maggio 2022) Roma, 30 mag. (Adnkronos) - "L'Italia è ultima per dinamicaale. Con l'inflazione record, è urgente un patto sociale per aumentaree produttività. Sarebbe bello chefacesse la sua, invece di attaccare il ministro Andrea Orlando per buttare la palla in tribuna". Così il responsabile Economia del Pd, Antonio Misiani, su twitter.